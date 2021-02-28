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Почему ВОЗ создаёт страхи и пандемии 20 лет? А миллионы людей стали инвалидами
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14576 views • February 28, 2021
Этот фильм нужно посмотреть и передать каждому, чтобы спасти жизни как можно большего числа людей! (Обновление от 28.02)
1) Показаны реальные Видео-сообщения о смертях людей после вакцин!
2) Раскрыта ложь о масках, тестах и пандемии!
3) Раскрыт Архив, как вакцинами более 100 лет уничтожали миллионы
людей с 1918 по 2021 годы и заносили вакцинами десятки болезней!
4) Раскрытие состава вакцин! Всё кратко, ясно и понятно!
1) Показаны реальные Видео-сообщения о смертях людей после вакцин!
2) Раскрыта ложь о масках, тестах и пандемии!
3) Раскрыт Архив, как вакцинами более 100 лет уничтожали миллионы
людей с 1918 по 2021 годы и заносили вакцинами десятки болезней!
4) Раскрытие состава вакцин! Всё кратко, ясно и понятно!
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