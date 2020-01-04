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DREAM STATES RELOADED 06 10 2019 #KATERINAKOSTAKI (EXCERPT & ENGLISH SUBS)
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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*DREAM STATES RELOADED GREEK LIVE BRODADCASTING
06 10 2019 WITH VISIONARY AND SPIRITUAL AUTHOR POET
HEALER KATERINA KOSTAKI (ATHENS-GREECE)
*ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
06 0 2019 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
*PRIVATE FACEBOOK GROUP ENTITLED "ACADEMY OF INNER LIGHT"
*ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ACADEMY OF INNER LIGHT

*THIS VIDEO IS AN EXCERPT IN GREEK LANGUAGE & ENGLISH SUBS FROM THE COMPLETE LIVE BROADCASTING UPLOADED
ON KATERINA KOSTAKI OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL.
KATERINA KOSTAKI TALKS ABOUT THE "ULTIMATE THULE", "VILL SOCIETY", HIDDEN REALMS, ANCIENT GREEK AUTHOR AND EXPLORER PYTHEAS, THE ORIGIN OF THE WORD "THULE" AND "HYPERBOREA", CONTEMPORARY FILMS AND FILMAKERS (MIYAZAKI) ON HIDDEN REALMS/CITIES.
*ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ YOUTUBE.
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΡΙΛΛ, ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΘΟΥΛΗ, ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΥΘΕΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΘΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΑ, ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ (ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ/ΧΩΡΕΣ.

ACADEMY OF INNER LIGHT

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BROADCASTING (GREEK), ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ENGLISH SUBTITLES ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
BY KATERINA KOSTAKI
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
Keywords
nazimoon baseantarcticathulekaterina kostakihyperboreamaria orsichbreakaway civilizationsmars basevrill society
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