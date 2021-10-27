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"Live" du mercredi, 27 octobre 2021, la ségrégation professionnelle, au fédéral
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0 view • October 28, 2021
L'Halloween arrive dans quelques jours et personne ne semble en parler tellement les décrets sanitaires continuent de polariser les discussions qui ont cours.
Sur mon patio, il faisait froid mais c'était pire parce que je tenais mon ordinateur qui, lui-même, était froid mais j'ai eu la chance de mettre de petits gants, vers la fin alors j'ai pu me réchauffer un peu.
--
Le mercredi, 27 octobre 2021, le tribunal a entendu la demande de suspension de la vaccination obligatoire du personnel de la santé, via l'avocate Natalia Manole.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3052
--
Le document de 2005 publié par l'INSPQ et intitulé "L’infirmière et la vaccination: constats et recommandations" confirme que ça fait longtemps que la propagande pro-injection se fait très insistante, auprès des infirmières.
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/480-InfirmiereEtVaccination.pdf
En page 7, au point 3.1.3 intitulé "Perception de contrôle", il y a le CONSTAT que:
"L’infirmière ne se sent pas complètement en contrôle dans la mesure où ses choix face à la vaccination sont prescrits par le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). Quelquefois, ses convictions personnelles sont en opposition avec ces recommandations. Cette perte de contrôle se manifeste en particulier dans l’obligation d’administrer plusieurs doses de vaccins lors d’une même visite."
Donc, ça fait longtemps que l'INSPQ contribue à culpabiliser les infirmières pour pointer du doigt, celles parmi elles qui se posent des questions.
--
Pour fins de référence, voici le lien vers le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
--
Les dates de fin des études cliniques des fabricants d'injections-COVID-19:
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=60&;t=382
--
Rappel du 22 décembre 2020 quand on a appris que les 3 partis d'opposition se rangeaient derrière la "lutte au COVID" de la CAQ:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2011
--
Les lignes directrices 254-3 des Mesures d’adaptation en milieu de travail de Service correctionnel Canada définissent, entre autres choses, ce qu'est l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, au point 4.
https://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/254-3-gl-fr.shtml
Ça dit notamment que "L’obligation de prendre des mesures d’adaptation dans le milieu de travail est une exigence juridique selon laquelle les employeurs doivent proactivement éliminer les normes, les pratiques, les politiques, les exigences, les procédures ou les règles qui ont ou pourraient avoir une incidence discriminatoire sur une personne ou un groupe en fonction de motifs de distinction illicite ou de caractéristiques humaines prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ou la Loi sur l’équité en matière d’emploi".
--
Comme pièce de résistance de ce "live", j'ai pu consulter un document d"Emploi et Développement social Canada intitulé "Processus de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA)" destiné à la gestion -- je ne peux pas vous le partager tout de suite mais voici un extrait.
Au point "Vaccination: Principes et attentes", au 3e point, on peut lire...
"L’approche doit être suffisamment souple pour permettre l’administration de troisièmes doses, de doses de rappel et de tout autre vaccin supplémentaire approuvé par Santé Canada. Par conséquent, cette approche est évolutive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation de la santé publique et des directives."
Donc, on voit clairement les 3e doses (avec un "s") doit être "permis" dans l'approche des gestionnaires, en matière d'OPMA.
Ainsi, même les double-"vaccinés" vont vraisemblablement se faire menacer de perdre leur emploi advenant qu'ils refuseraient une injection, dans le futur.
Ça fait en sorte que la problématique de l'obligation "vaccinale" pour conserver son emploi, en plus d'engendrer un ségrégation professionnelle à l'encontre des non-vaccinés pourrait s'appliquer, plus tard, contre des double-vaccinés qui refuseraient une 3e injection... ou plus.
Et ces injections à venir pourraient être pour combattre la COVID-19 ou encore, pour "autre chose", complètement.
Ce cadre administratif pourrait même devenir un canevas "à émuler" ailleurs, dans le privé et éventuellement, chez tous les employeurs.
--
Il faut prendre-position dès maintenant contre les oppressions pour éviter qu'elles ne prennent de l'ampleur.
--
Si vous voulez m'aider à dénicher les informations qui contribuent de cadrer les enjeux...
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Tout ceci n'est possible que grâce à vous.
--
Cette information se retrouve dans mon forum, aussi:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3058
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Sur mon patio, il faisait froid mais c'était pire parce que je tenais mon ordinateur qui, lui-même, était froid mais j'ai eu la chance de mettre de petits gants, vers la fin alors j'ai pu me réchauffer un peu.
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Le mercredi, 27 octobre 2021, le tribunal a entendu la demande de suspension de la vaccination obligatoire du personnel de la santé, via l'avocate Natalia Manole.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3052
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Le document de 2005 publié par l'INSPQ et intitulé "L’infirmière et la vaccination: constats et recommandations" confirme que ça fait longtemps que la propagande pro-injection se fait très insistante, auprès des infirmières.
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/480-InfirmiereEtVaccination.pdf
En page 7, au point 3.1.3 intitulé "Perception de contrôle", il y a le CONSTAT que:
"L’infirmière ne se sent pas complètement en contrôle dans la mesure où ses choix face à la vaccination sont prescrits par le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). Quelquefois, ses convictions personnelles sont en opposition avec ces recommandations. Cette perte de contrôle se manifeste en particulier dans l’obligation d’administrer plusieurs doses de vaccins lors d’une même visite."
Donc, ça fait longtemps que l'INSPQ contribue à culpabiliser les infirmières pour pointer du doigt, celles parmi elles qui se posent des questions.
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Pour fins de référence, voici le lien vers le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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Les dates de fin des études cliniques des fabricants d'injections-COVID-19:
https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?f=60&;t=382
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Rappel du 22 décembre 2020 quand on a appris que les 3 partis d'opposition se rangeaient derrière la "lutte au COVID" de la CAQ:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2011
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Les lignes directrices 254-3 des Mesures d’adaptation en milieu de travail de Service correctionnel Canada définissent, entre autres choses, ce qu'est l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, au point 4.
https://www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/254-3-gl-fr.shtml
Ça dit notamment que "L’obligation de prendre des mesures d’adaptation dans le milieu de travail est une exigence juridique selon laquelle les employeurs doivent proactivement éliminer les normes, les pratiques, les politiques, les exigences, les procédures ou les règles qui ont ou pourraient avoir une incidence discriminatoire sur une personne ou un groupe en fonction de motifs de distinction illicite ou de caractéristiques humaines prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ou la Loi sur l’équité en matière d’emploi".
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Comme pièce de résistance de ce "live", j'ai pu consulter un document d"Emploi et Développement social Canada intitulé "Processus de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA)" destiné à la gestion -- je ne peux pas vous le partager tout de suite mais voici un extrait.
Au point "Vaccination: Principes et attentes", au 3e point, on peut lire...
"L’approche doit être suffisamment souple pour permettre l’administration de troisièmes doses, de doses de rappel et de tout autre vaccin supplémentaire approuvé par Santé Canada. Par conséquent, cette approche est évolutive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation de la santé publique et des directives."
Donc, on voit clairement les 3e doses (avec un "s") doit être "permis" dans l'approche des gestionnaires, en matière d'OPMA.
Ainsi, même les double-"vaccinés" vont vraisemblablement se faire menacer de perdre leur emploi advenant qu'ils refuseraient une injection, dans le futur.
Ça fait en sorte que la problématique de l'obligation "vaccinale" pour conserver son emploi, en plus d'engendrer un ségrégation professionnelle à l'encontre des non-vaccinés pourrait s'appliquer, plus tard, contre des double-vaccinés qui refuseraient une 3e injection... ou plus.
Et ces injections à venir pourraient être pour combattre la COVID-19 ou encore, pour "autre chose", complètement.
Ce cadre administratif pourrait même devenir un canevas "à émuler" ailleurs, dans le privé et éventuellement, chez tous les employeurs.
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