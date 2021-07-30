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Itt a vége, állj fel végre!
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1506 views • July 30, 2021
2. Tudományos COVID Konferencia
Budapest, 2021. augusztus 17-18
A rendezvény célja a megtévedt, a bizonytalan, vagy az oltatlanságuk, személyi és szakmai szabadságuk mellett kiálló és kitartó orvos kollégák, egészségügyi szakemberek támogatása a legújabb információk segítségével.
Támogatni itt tud minket:
Caraka Alapítvány számlaadatai:
OTP Bank számlaszám: 11702043-21456499-00000000
IBAN: HU92117020432145649900000000 Swift: OTPVHUHB
Budapest, 2021. augusztus 17-18
A rendezvény célja a megtévedt, a bizonytalan, vagy az oltatlanságuk, személyi és szakmai szabadságuk mellett kiálló és kitartó orvos kollégák, egészségügyi szakemberek támogatása a legújabb információk segítségével.
Támogatni itt tud minket:
Caraka Alapítvány számlaadatai:
OTP Bank számlaszám: 11702043-21456499-00000000
IBAN: HU92117020432145649900000000 Swift: OTPVHUHB
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