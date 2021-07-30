Itt a vége, állj fel végre!

2. Tudományos COVID Konferencia

Budapest, 2021. augusztus 17-18



A rendezvény célja a megtévedt, a bizonytalan, vagy az oltatlanságuk, személyi és szakmai szabadságuk mellett kiálló és kitartó orvos kollégák, egészségügyi szakemberek támogatása a legújabb információk segítségével.



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