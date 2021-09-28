7 - 2021, 2022, 2023, CE QUE DIEU ANNONCE

25 septembre 2021. Révélation du Tout-Puissant à Son serviteur Alain Lepage.

Cette vidéo contient 3 parties : (vidéo faite le 25 septembre '21)

1- Ce qu'on vit depuis janvier 2020 !

Bref aperçu de ce qui nous attend d'ici la fin 2023 !

2- Ce que Dieu veut nous dire à propos de cette fin 2021 !

3- Ce que le Seigneur attend de nous ... ce qu'IL nous demande en cette fin de 2021 et pour 2022 !