© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
#7 - 2021, 2022, 2023, CE QUE DIEU ANNONCE
Follow
1
Share
Report
1493 views • September 28, 2021
25 septembre 2021. Révélation du Tout-Puissant à Son serviteur Alain Lepage.
Cette vidéo contient 3 parties : (vidéo faite le 25 septembre '21)
1- Ce qu'on vit depuis janvier 2020 !
Bref aperçu de ce qui nous attend d'ici la fin 2023 !
2- Ce que Dieu veut nous dire à propos de cette fin 2021 !
3- Ce que le Seigneur attend de nous ... ce qu'IL nous demande en cette fin de 2021 et pour 2022 !
Cette vidéo contient 3 parties : (vidéo faite le 25 septembre '21)
1- Ce qu'on vit depuis janvier 2020 !
Bref aperçu de ce qui nous attend d'ici la fin 2023 !
2- Ce que Dieu veut nous dire à propos de cette fin 2021 !
3- Ce que le Seigneur attend de nous ... ce qu'IL nous demande en cette fin de 2021 et pour 2022 !
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.