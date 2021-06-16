Ακρόαση της Γερουσίας του Τέξας στις 6 Μαΐου 2021 για τα εμβόλια COVID

Ακρόαση της Γερουσίας του Τέξας στις 6 Μαΐου2021 για τα εμβόλια COVID για το νομοσχέδιο 1669 από τον Γερουσιαστή Hall Υπάρχει μια αυξανόμενη ώθηση για υποχρεωτικά εμβόλια για το COVID-19 και υπάρχουν ήδη οργανισμοί και επιχειρήσεις που απαιτούν τον εμβολιασμό ως προϋπόθεση απασχόλησης. Το νομοσχέδιο της Γερουσίας 1669 απαγορεύει τις εντολές εμβολίων στο Τέξας και απαγορεύει κάθε διάκριση βάσει του καθεστώτος εμβολιασμού ή της απόδειξης ασυλίας. Θα απαγόρευε τους αναγκαστικούς εμβολιασμούς σε γενικές γραμμές. Είναι η κύρια ευθύνη μας να προστατεύουμε τα δικαιώματα του ατόμου. Το γεγονός ότι ένα άτομο δεν έχει λάβει εμβόλιο δεν τους απειλεί για την υγεία και την ασφάλεια των άλλων. Τα εμβόλια COVID δεν έχουν εγκριθεί από το FDA, έχουν δοθεί μόνο άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης. Από τον Δεκέμβριο του 2020 - τον Απρίλιο του 2021 (4 μήνες) καταγράφηκαν 3.362 θάνατοι (σε VAERS), περίπου 30 άτομα την ημέρα. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο και είναι υψηλότερο από το σύνολο για όλα τα εμβόλια τα τελευταία 15 χρόνια. Η μαρτυρία που δόθηκε από τον Δρ Richard Bartlett είπε ότι η έγκαιρη θεραπεία με γνωστά, ασφαλή φάρμακα (Budesonide) θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το 90% των περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομεία και αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι των εμβολίων και ότι έχει ήδη επιτευχθεί φυσική ασυλία. Ο Δρ Μπεν Έντουαρντς προώθησε την κλινική εμπειρογνωμοσύνη και την ιατρική βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ότι οι εξαναγκασμένοι ή αναγκαστικοί εμβολιασμοί παραβιάζουν τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το VAERS μπορεί να αναφέρει μόνο το 1% των ανεπιθύμητων ενεργειών και ότι η φυσική ανοσία διαρκεί μια ζωή και είναι καλύτερη από την ανοσία στο εμβόλιο. Ο Δρ Amy Offits έχει θεραπεύσει με επιτυχία 579 άτομα με προληπτικές ή πρώιμες θεραπείες. Η Δρ Angie Forella μίλησε κατά του εμβολιασμού παιδιών που δεν ήταν ποτέ στις αρχικές δοκιμές και ότι τα δεδομένα ασφαλείας της Pfizer δεν θα ήταν διαθέσιμα παρά μόνο μετά την πλήρη έγκριση. Εξέφρασε την ανησυχία ότι τα εμβόλια δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί από την αγορά. Ο γερουσιαστής Hall είπε ότι οι δοκιμές σε ζώα σταμάτησαν επειδή τα ζώα συνέχισαν να πεθαίνουν.