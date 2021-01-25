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Wie Soros' ANTIFA direkt ins White House der US Corp. `com´t
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Wenn zu Zeiten der US-Präsidentschaftswahl 2020 der Link noch `nur´ als Spendenaufruf auf die offizielle Präsidentschaftskampagne des linksextremen Joseph „Joe“ Robinette Biden, Jr. geführt hat, öffnet sich nach dem 20. Jan. 2021 ganz offiziell die Seite des Weißen Hauses, als Sitz des vom Deep State gewählten Geschäftsführers der Firma USA.
Die Lügenpresse hat bereits ihre "Faktenchecks" bemüht sich herauszureden ...
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