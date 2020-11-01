Η κατασκευή “πανδημιών”, αποτέλεσμα της διαφθοράς στον ΠΟΥ: Ο Δρ Wolfgang Wodarg στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

Ο Δρ Wolfgang Wodarg είναι Γερμανός γιατρός και Σύμβουλος Πολιτικής Υγείας. Είναι επίτιμο μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Διαφάνεια (Transparency International Germany).

Ο Δρ Wodarg είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Flensburg και Πρόεδρος της Rheuma-Liga Schleswig-Holstein (οργανισμός αυτοβοήθειας για άτομα με μυοσκελετικές διαταραχές και τους συγγενείς τους, με 36 τοπικές ομάδες και πάνω από 12.000 μέλη).



Ο Δρ Βόνταργκ συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Βόνταργκ:





Το 2005 (γρίπη των πτηνών), όταν άκουσα ότι θα έχουμε ίσως 30 εκατ. θανάτους από αυτόν τον νέο ιό, αναρωτήθηκα πώς το γνώριζαν αυτό. Γι’ αυτό, ζήτησα από τον επικεφαλής αυτής της καμπάνιας του Π.Ο.Υ. τα στοιχεία, αλλά δεν είχε να μου δώσει τίποτα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ λίγα τα περιστατικά και δεν υπήρξε ποτέ καμία επιδημία.

Το ίδιο και το 2009, έλεγαν ότι θα πεθάνουν εκατομμύρια. Και άκουγα ξανά, για την γρίπη των χοίρων, την ίδια ιστορία που είχα ακούσει πριν κάποια έτη για τη γρίπη των πουλερικών.

Οι χώρες προετοιμάζονταν για μια μεγάλη πανδημία και δαπανούσαν δεκάδες εκατ. δολάρια, αγοράζοντας εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της GlaxoSmithKline.

Εγώ ήμουν αντίθετος σε αυτό, γιατί το εμβόλιο δεν είχε δοκιμαστεί αρκετά, για να δουν αν έχει σοβαρές παρενέργειες.

Επρόκειτο για ένα εντελώς νέο εμβόλιο, το οποίο συντίθεται κατά το 1/10 από το αντιγόνο του ιού, και κατά τα 9/10 από φαρμακευτικά πρόσθετα που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η διέγερση του ανοσοποιητικού μπορεί να προκαλέσει αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες παρενέργειες.

Εγώ το γνώριζα αυτό, και το είχα δημοσιεύσει, μα στη Γερμανία κανείς δεν με άκουγε.



Με την Επιτροπή Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου ήμουν πρόεδρος, διερευνήσαμε την υπόθεση και διαπιστώσαμε το μέγεθος της διαφθοράς στον Π.Ο.Υ.

Ο ΠΟΥ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών και οργανισμών όπως το Ίδρυμα Γκέιτς. Το 80% της χρηματοδότησής του προέρχεται από τέτοιες πηγές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς αυτοί οι οργανισμοί χορηγούν χρήματα στον Π.Ο.Υ. για κάποιο σκοπό, για τον χειρισμό συγκεκριμένων ζητημάτων, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό το τι κάνει και τι δεν κάνει ο Π.Ο.Υ.

Η φαρμακευτική βιομηχανία επηρεάζει τις κυβερνήσεις να πληρώνουν αδρά για άχρηστα πράγματα. Τρομοκρατούν τον κόσμο και μετά χειραγωγούν τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έκαναν και με τη γρίπη των χοίρων, και με τη γρίπη των πτηνών και αποκόμισαν μεγάλα κέρδη.



Οι ιοί προξενούν μια ανοσοποιητική αντίδραση στα σώματα των ατόμων στα οποία εισέρχονται. Υπάρχει η βραχυπρόθεσμη ανοσοποιητική αντίδραση, με την ανοσοσφαιρίνη Α και G, η οποία διαρκεί μερικές εβδομάδες ή μήνες. Και υπάρχει και μακροπρόθεσμη, κυτταρική αντίδραση, που περιλαμβάνει τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα μνήμης του οργανισμού.

Σε δοκιμές που έγιναν σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας, ανακάλυψαν πως το 81% των αιμοδοτών της προηγούμενης χρονιάς είχε διασταυρούμενη κυτταρική ανοσία ενάντια στους κορωνοϊούς. Η κυτταρική αυτή ανοσία δεν είναι εστιασμένη σε ένα συγκεκριμένο κορωνοϊό. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε «ανοσία της αγέλης» παντού στον πλανήτη σε ποσοστό 60-80%.

Η ανοσοποιητική μας μνήμη ανανεώνεται κάθε χρόνο, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να την χάσουν. Αν πχ είσαι πολύ ηλικιωμένος και δεν έρχεσαι σε επαφή με παιδιά, δεν λαμβάνεις αυτή την «ανανέωση» και χάνεις αυτό το είδος ανοσίας.



Από τις μελέτες που έχουν γίνει επί των κορωνοϊών, γνωρίζουμε πως το 5 έως 15% του πληθυσμού μολύνεται κάθε χρόνο από κορωνοϊούς. Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε και φέτος.

Στο ένα εκατ. τεστ έχουμε 5 έως 15% του πληθυσμού θετικό κατά τη σεζόν της γρίπης. Όταν διενεργείς πολλά τεστ, έχεις περισσότερα θετικά. Ωστόσο, κάθε τεστ έχει ένα ποσοστό ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.

Αν ένα τεστ βγάζει, πχ, 1% ψευδώς θετικά αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι στα 100.000 τεστ θα έχουμε 1.000 άτομα που θα βρεθούν θετικά στον κορωνοϊό, ενώ στην πραγματικότητα είναι υγιείς.

Σε κάθε περίοδο γρίπης πεθαίνει αρκετός κόσμος. Η μέση ηλικία των θυμάτων της γρίπης είναι περίπου τα 80 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως όταν έχει έρθει η ώρα να πεθάνεις, πολύ συχνά είναι η γρίπη που σε παίρνει στην άλλη όχθη.

Ο πανικός οδηγεί περισσότερα άτομα στα νοσοκομεία, κι έτσι δημιουργείται πρόβλημα στα νοσοκομεία, ειδικά στις χώρες με αδύναμο σύστημα υγείας.

Το ερώτημα είναι: αφού ο ιός είναι ο ίδιος, γιατί είχε τόσο διαφορετική εκδήλωση σε διαφορετικές χώρες και περιοχές, γιατί αλλού είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό νεκρών και αλλού είχαμε πολύ λίγους; Τελικά, δεν είναι ο ιός που κάνει τη διαφορά, αλλά το τι συμβαίνει στην κοινωνία.

Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών