Τι κι αν κάνατε το εμβόλιο?..... Επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα υπάρξει....

Δεν θα υπάρξει ποτε με τους Παρανοικούς επιστροφη στην Κανονικοτητα..Ουτε αν κανετε τα εμβόλια“Δεν θα υπάρξει επιστροφή” μας λένε οι ειδικοί του ΠΟΥ και του Economic Forum. Στα ίσα μας το λένε…Βιώσατε καραντίνες.-Μείνατε άνεργοι.-Κλείσατε τα μαγαζιά σας.Παραδώσατε τις ελευθερίες και τα δικαιώματα σας για ενάμιση χρόνο.-Κάνατε τον αστυνόμο στο διπλανό σας….. περιμένοντας το σωτήριο en βόλι ω! Και ήρθε! Και το κάνατε!Και περιμένατε “τη ζωή σας πίσω” Και μισήσατε τους “συνομωσιολόγους” που σας έλεγαν ότι δεν θα πάρετε τίποτα πίσω!Οτι ο στόχος είναι άλλος…Και τώρα που κλείνει ένα νησί με κατοίκους τρυπημένους και τους φιλοξενούμενους τεσταρισμένους, τι άλλο περιμένετε για να πείτε :” είχαν δίκιο ρε συ… κάτι έβλεπαν… ” Μετά τη Μύκονο έρχεται η σειρά σας…Ακομα να καταλάβετε το εργάκι;;;Ακόμα ρωτάτε για ποιο λόγο γίνονται αυτά;;;Αυτή τη στιγμή ξεπουλιούνται τα μισά Ελληνικά ξενοδοχεία!!!Μαντέψτε σε ποιούς και από ποιούς; Απο Σεπτέμβρη στο σφυρί οι δικές σας περιουσίες! Τα σπίτια και τα μαγαζιά σας…Δεν θα ησυχάσουν αν δεν μας τα πάρουν ΌΛΑ! Και μετά αρχίζει το καλό…Αφού τα πάρουν όλα και είμαστε πλέον πλήρως εξαρτώμενοι από την ελεημοσύνη τους θα αρχίσει το κυρίως μενού!Να δεις τι σου χω για μετά…###ξυπνάμε λέμε όχι τους διώχνουμε με τις κλωτσιές###