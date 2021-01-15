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El nuevo sistema económico globalista de Control Totalitario. De "Planeta en Confinamiento" - Entrevista a Catherine Austin Fitts - Subtítulos en español
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15360 views • January 15, 2021
Entrevista publicada en:
https://elinvestigador.org/entrevista-catherine-fitts-planeta-confinamiento/
En esta entrevista encontrarás claves fundamentales para entender cómo funciona la élite, cómo manipulan a la sociedad a nivel global, y cómo están implantando un sistema económico de control totalitario y avanzando una agenda de transhumanísmo.
En definitiva, explica cómo se está intentando llevar al planeta de un sistema de libertades individuales, a un sistema totalitario sin privacidad, con vigilancia constante y de esclavitud.
https://elinvestigador.org/entrevista-catherine-fitts-planeta-confinamiento/
En esta entrevista encontrarás claves fundamentales para entender cómo funciona la élite, cómo manipulan a la sociedad a nivel global, y cómo están implantando un sistema económico de control totalitario y avanzando una agenda de transhumanísmo.
En definitiva, explica cómo se está intentando llevar al planeta de un sistema de libertades individuales, a un sistema totalitario sin privacidad, con vigilancia constante y de esclavitud.
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