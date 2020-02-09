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Kasselstrand: Därför ska vi lägga ned SVT
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3 views • February 09, 2020
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Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar i en intervju med Nya Dagbladet under partiets valturné varför SVT måste läggas ned och varför den nuvarande ledningen måste sparkas. Kasselstrand får också frågor om mötesstörningar vid politiska sammankomster, Sveriges brand- och livsmedelsberedskap, asylrätten och repatrieringen av invandrare samt om hur yttrandefriheten i sociala medier och på internet kan säkerställas.
Intervjun ägde rum i Falun i anslutning till partiets torgmöte den 23 augusti 2018.
Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar i en intervju med Nya Dagbladet under partiets valturné varför SVT måste läggas ned och varför den nuvarande ledningen måste sparkas. Kasselstrand får också frågor om mötesstörningar vid politiska sammankomster, Sveriges brand- och livsmedelsberedskap, asylrätten och repatrieringen av invandrare samt om hur yttrandefriheten i sociala medier och på internet kan säkerställas.
Intervjun ägde rum i Falun i anslutning till partiets torgmöte den 23 augusti 2018.
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