Kasselstrand: Därför ska vi lägga ned SVT

Stöd Nya Dagbladets oberoende journalistik - Swisha till 0727220172



Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar i en intervju med Nya Dagbladet under partiets valturné varför SVT måste läggas ned och varför den nuvarande ledningen måste sparkas. Kasselstrand får också frågor om mötesstörningar vid politiska sammankomster, Sveriges brand- och livsmedelsberedskap, asylrätten och repatrieringen av invandrare samt om hur yttrandefriheten i sociala medier och på internet kan säkerställas.



Intervjun ägde rum i Falun i anslutning till partiets torgmöte den 23 augusti 2018.