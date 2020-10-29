Αντίσταση στην παγκόσμια ατζέντα που προωθείται μέσω της "πανδημίας" COVID: Ο Δρ Hofmann στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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100 views • October 29, 2020





Ο Δρ Χόφμαν συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Χόφμαν:



Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την ατζέντα που προωθείται μέσω των μέτρων:

- Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι, ιστορικά, η μεγαλύτερη καταστροφή που έχω ποτέ δει.

- Ο λόγος πίσω από τη χρήση της μάσκας δεν είναι ιατρικός. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον κορωνοϊό.

- Από πίσω βρίσκεται μια ατζέντα (ένας άλλος σκοπός). Κι αυτή είναι, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, να στερήσουν από την κοινωνικότητά της.

- Πρόκειται για παγκόσμια ατζέντα που οργανώνεται από τον Π.Ο.Υ.

- Η ατζέντα αυτή περιγράφεται και σε έγγραφο* του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας, που μιλά για τον σκοπό της απομόνωσης του ενός ανθρώπου από τον άλλο, ξεκινώντας από τα παιδιά.

- Η χρήση της μάσκας προκαλεί προβλήματα υγείας, πονοκεφάλους, κόπωση κ.ά, γιατί στο εσωτερικό της μάσκας η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι μέχρι και 20 φορές περισσότερη.

- Επίσης, τα μέτρα αυτά προκαλούν και ψυχολογικά προβλήματα, λόγω της στέρησης της κοινωνικότητας, του φόβου και του άγχους, που, ειδικά στα παιδιά, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμα.

- Είναι εγκληματικό, και είναι ντροπή για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς το ότι δεν ερευνούν τα δεδομένα και δεν αντιδρούν σ’ αυτήν την κατάσταση.



Για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα εμβόλια:

- Η απομόνωση των ανθρώπων αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Μέσω της εγγύτητας και της επαφής, το ανοσοποιητικό μας εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει μελλοντικές απειλές.

- Τα εμβόλια που σχεδιάζουν για τον κορωνοϊό είναι γενετικά, πρόκειται για εμβόλια mRNA, τελείως διαφορετικά από τα εμβόλια που γνωρίζουμε έως τώρα. Πρόκειται για ένα γενετικό πείραμα πάνω στους ανθρώπους, κανείς δεν πρέπει να κάνει αυτά τα εμβόλια, και ειδικά τα παιδιά.

- Για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού είναι απαραίτητη η βιταμίνη D και όχι τα εμβόλια.



* (Δεν είναι σαφές σε ποιο έγγραφο ακριβώς αναφέρεται ο Δρ Χόφμαν. Ωστόσο, υπάρχει η "Ανάλυση διαχείρισης της κρίσης" του τμήματος ΚΜ4 του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, η οποία διέρρευσε στον Τύπο, προκαλώντας αρκετές "αναταράξεις". Η έκθεση ασκεί δριμεία κριτική στον τρόπο "αντιμετώπισης" της πανδημίας, αποδεικνύοντας ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που το "φάρμακο" είναι πιο επικίνδυνο από την ασθένεια, εφόσον η κυβέρνηση δημιούργησε έναν πανικό αδικαιολόγητο, για μια ασθένεια που φέρει συνηθισμένα ποσοστά θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση, κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, το κράτος αποδείχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ψευδών ειδήσεων.

Δείτε σχετικά εδώ:

https://mandataapoekso.blogspot.com/2020/06/covid-19.html)



Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Ο Δρ Guido C. Hofmann είναι παθολόγος και γυναικολόγος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Johannes Gutenberg University Mainz, ειδικός στη γενετική συμβουλευτική, στην επείγουσα θεραπεία και στην ψυχοσωματική παρέμβαση, λέκτορας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Carl Gustav Carus Dresden της Γερμανίας.Ο Δρ Χόφμαν συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Χόφμαν:Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την ατζέντα που προωθείται μέσω των μέτρων:- Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι, ιστορικά, η μεγαλύτερη καταστροφή που έχω ποτέ δει.- Ο λόγος πίσω από τη χρήση της μάσκας δεν είναι ιατρικός. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον κορωνοϊό.- Από πίσω βρίσκεται μια ατζέντα (ένας άλλος σκοπός). Κι αυτή είναι, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, να στερήσουν από την κοινωνικότητά της.- Πρόκειται για παγκόσμια ατζέντα που οργανώνεται από τον Π.Ο.Υ.- Η ατζέντα αυτή περιγράφεται και σε έγγραφο* του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας, που μιλά για τον σκοπό της απομόνωσης του ενός ανθρώπου από τον άλλο, ξεκινώντας από τα παιδιά.- Η χρήση της μάσκας προκαλεί προβλήματα υγείας, πονοκεφάλους, κόπωση κ.ά, γιατί στο εσωτερικό της μάσκας η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι μέχρι και 20 φορές περισσότερη.- Επίσης, τα μέτρα αυτά προκαλούν και ψυχολογικά προβλήματα, λόγω της στέρησης της κοινωνικότητας, του φόβου και του άγχους, που, ειδικά στα παιδιά, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμα.- Είναι εγκληματικό, και είναι ντροπή για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς το ότι δεν ερευνούν τα δεδομένα και δεν αντιδρούν σ’ αυτήν την κατάσταση.Για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα εμβόλια:- Η απομόνωση των ανθρώπων αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Μέσω της εγγύτητας και της επαφής, το ανοσοποιητικό μας εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει μελλοντικές απειλές.- Τα εμβόλια που σχεδιάζουν για τον κορωνοϊό είναι γενετικά, πρόκειται για εμβόλια mRNA, τελείως διαφορετικά από τα εμβόλια που γνωρίζουμε έως τώρα. Πρόκειται για ένα γενετικό πείραμα πάνω στους ανθρώπους, κανείς δεν πρέπει να κάνει αυτά τα εμβόλια, και ειδικά τα παιδιά.- Για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού είναι απαραίτητη η βιταμίνη D και όχι τα εμβόλια.* (Δεν είναι σαφές σε ποιο έγγραφο ακριβώς αναφέρεται ο Δρ Χόφμαν. Ωστόσο, υπάρχει η "Ανάλυση διαχείρισης της κρίσης" του τμήματος ΚΜ4 του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, η οποία διέρρευσε στον Τύπο, προκαλώντας αρκετές "αναταράξεις". Η έκθεση ασκεί δριμεία κριτική στον τρόπο "αντιμετώπισης" της πανδημίας, αποδεικνύοντας ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που το "φάρμακο" είναι πιο επικίνδυνο από την ασθένεια, εφόσον η κυβέρνηση δημιούργησε έναν πανικό αδικαιολόγητο, για μια ασθένεια που φέρει συνηθισμένα ποσοστά θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση, κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, το κράτος αποδείχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ψευδών ειδήσεων.Δείτε σχετικά εδώ:Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords pandemicfalse positivecovid-19sars-cov-2pcr test

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