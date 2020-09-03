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Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ_ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
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22 views • September 03, 2020
Κλασσικό ντοκιμαντέρ για τους ... γνώστες και μια καλή και ουσιαστική αρχή για όσους ... αρχίζουν να αισθάνονται πως κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει στο πλανήτη μας και στη χώρα μας.
Για όσους κατάφεραν να περιορίσουν ή και κλείσουν το "σατανοκούτι" νοιώθοντας αποστροφή για τα σκουπίδια που δεκαετίες τώρα κατακλύζουν τη τηλεόραση, τα μυαλά και τα παιδιά μας και δεν προσφέρουν τίποτα το ουσιώδες.
Τίποτα πέρα από .... αποδοχή της διαφορετικότητας (sic), εθισμό στην αρνητικότητα, μιζέρια και κατάθλιψη. Και ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον μέσα στην ανασφάλεια, στην ανεργία, στον εθισμό των επιδομάτων του κράτους, στην διαφυγή του τζόγου, τον πρόσκαιρο και ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών και του αλκοόλ. Στις εφήμερες σχέσεις, στην πορνεία, στην ανηθικότητα, στην κλοπή, στη κουτοπονηριά. Στον ωχαδερφισμό και στην ...κατσίκα του γείτονα.
Τέλος, στην "εκλογή" των ίδιων ανθρώπων που μας φέραν στη καταστροφή και στο χείλος της εξαφάνισης χαμένοι σε βαρύγδουπες ασυναρτησίες, όμορφα και εύηχα ευχολόγια για έξοδο από την κρίση και άλλες τέτοιες χρυσοστόλιστες μ@λ@κίες !
Αν σιχαθήκατε από όλα τα παραπάνω και πριν αποφασίσετε να χτυπήσετε τον αδερφό / γείτονα / συγγενή / φίλο / άγνωστο σας για να ξελαφρώσετε, απολαύστε ένα δείπνο / γεύμα / φρουτοσαλάτα, βαριά ένα ποτήρι (κόκκινο) κρασί και πάρτε μια βαθιά ανάσα στο κρύο λουτρό της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που έρχεται κατά πάνω σας.
Μην ΦΟΒΑΣΤΕ ! Έχοντας παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, θα ανακαλύψετε πως ΜΟΛΙΣ ξεκινήσατε να αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των αλυσίδων ολόγυρα σας και ΙΣΩΣ να ξεκινήσετε να ψάχνετε το δρόμο που οδηγεί έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα...
Από εμπειρία, ΔΕΝ πρόκειται να συμβεί ΠΟΤΕ ΔΙΧΩΣ το ΕΛΕΟΣ και τη ΦΩΤΙΣΗ του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και του ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΥΓ Άντε και καλή λευτεριά ΠΑΤΡΙΩΤΗ...Καλώς βγήκες ΕΞΩ από το ΜΑΤΡΙΞ (Matrix)...
Keywords
alex jonesinfowarsnwonew world orderfree your mindjason bermas
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