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44RCB Om stora världshändelser med Fabian Fjälling
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5 views • December 23, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin, Daniel och Fabian Fjälling
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1)Intro, nyhetsuppläsare läser upp namnen på de asiatiska piloter som ska ha flugit Asiana 214 när den kraschade. https://www.youtube.com/watch?v=L1JYHNX8pdo
2)Vi intervjuar Fabian Fjälling som gjort sig känd genom att ringa samtal för Granskning Sveriges räkning till olika makthavare för att ställa dem mot väggen för deras agerande. Samtalet berör förutom Fabians gärning bland annat många av de världshändelser vi fått inpräntade i oss att de hänt så som vi sett dem på TV.
3)Simon Shacks låt Jahman
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1)Intro, nyhetsuppläsare läser upp namnen på de asiatiska piloter som ska ha flugit Asiana 214 när den kraschade. https://www.youtube.com/watch?v=L1JYHNX8pdo
2)Vi intervjuar Fabian Fjälling som gjort sig känd genom att ringa samtal för Granskning Sveriges räkning till olika makthavare för att ställa dem mot väggen för deras agerande. Samtalet berör förutom Fabians gärning bland annat många av de världshändelser vi fått inpräntade i oss att de hänt så som vi sett dem på TV.
3)Simon Shacks låt Jahman
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