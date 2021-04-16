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16.04.2021 Маргелоны уничтожаются перекисью водорода (Выпуск № 198 часть I (1)).
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:15 МОРГЕЛЛОНЫ В МАСКАХ УНИЧТОЖАЮТСЯ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА!. https://www.brighteon.com/5c0a4639-7b0b-4810-a940-13ed432add39.
16:55 Что лечит перекись водорода (Иван Неумывакин). https://www.youtube.com/watch?v=pOQZi4YZCZk.
19:00 МОРГЕЛЛОНЫ В МАСКАХ? ГВОЗДИ В ЛЕКАРСТВАХ? СТРАННЫЕ ТЕСТЫ В ГЕРМАНИИ. https://www.youtube.com/watch?v=6Z5MSQXg_V4&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=4.
23:35 Pfizer Announces COVID-19 Vaccine Upgrade, Now Includes Microsoft Chip For Reduced Symptoms. https://www.valuewalk.com/pfizer-announces-covid-19-vaccine-upgrade-now-includes-microsoft-chip-for-reduced-symptoms?amp.
26:20 ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASES. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf.
34:48 Харатьяна размазали за рекламу Спутника V. ПРОЩАЙ, КУМИР! Продался вслед за Безруковым и Машковым. https://www.youtube.com/watch?v=FNq4lZKRAYo.
35:50 Сергей Безруков. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
37:45 Письмо слушателя. Фото.
40:20 Письмо слушателя. О масонстве.
42:30 Письмо слушателя. Отношения с близкими, кто вакцинировался.
44:50 Письмо слушателя. Про купюры.
50:14 Папа Римский: "Частная собственность -это НЕ по христиански!" Отмена налички в ресторанах Италии. https://www.youtube.com/watch?v=jVmQ4NdshSE.
54:17 Как вам ТАКОЕ? Домофон с биометрией. https://youtu.be/_ZF7Q7luluU.
58:11 Романовы. Судьба русского Крыма. https://www.youtube.com/watch?v=gXyR6rwCP8c.
01:09:54 История России. Все серии. От Рюрика до Революции. https://www.youtube.com/watch?v=7jR3QgUGPcQ.
Сегодня мы опять поговорим о моргелонах в защитных медицинских масках, узнаем, что с моргелонами хорошо помогает бороться перекись водорода. Также узнаем, что PFIZER собирается обновить вакцину от ковид-19, что подразумевает включение в нее микрочипа. Рассмотрим дорожную карту вакцинации с 2019 по 2022 года. Поговорим о так называемых звездах шоу-бизнеса, которые говорят и делают, что выгодно правительству, увидим различные скрытые знаки на долларовых купюрах, узнаем, что в Италии уже собираются отменять наличные деньги. Посмотрим исторические сюжеты о нашей Родине.
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19:00 МОРГЕЛЛОНЫ В МАСКАХ? ГВОЗДИ В ЛЕКАРСТВАХ? СТРАННЫЕ ТЕСТЫ В ГЕРМАНИИ. https://www.youtube.com/watch?v=6Z5MSQXg_V4&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=4.
23:35 Pfizer Announces COVID-19 Vaccine Upgrade, Now Includes Microsoft Chip For Reduced Symptoms. https://www.valuewalk.com/pfizer-announces-covid-19-vaccine-upgrade-now-includes-microsoft-chip-for-reduced-symptoms?amp.
26:20 ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASES. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf.
34:48 Харатьяна размазали за рекламу Спутника V. ПРОЩАЙ, КУМИР! Продался вслед за Безруковым и Машковым. https://www.youtube.com/watch?v=FNq4lZKRAYo.
35:50 Сергей Безруков. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
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44:50 Письмо слушателя. Про купюры.
50:14 Папа Римский: "Частная собственность -это НЕ по христиански!" Отмена налички в ресторанах Италии. https://www.youtube.com/watch?v=jVmQ4NdshSE.
54:17 Как вам ТАКОЕ? Домофон с биометрией. https://youtu.be/_ZF7Q7luluU.
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01:09:54 История России. Все серии. От Рюрика до Революции. https://www.youtube.com/watch?v=7jR3QgUGPcQ.
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