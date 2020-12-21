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Célébrer notre solstice en conscience - CDL69 - Jean-Jacques Crevecoeur
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8 views • December 21, 2020
• INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
• INSCRIVEZ-VOUS sur ma chaîne YouTube de secours en cliquant sur https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
À l'occasion du solstice d'hiver le plus exceptionnel de toute notre histoire, je vous invite simplement à me rejoindre dans les deux rencontres de la série « ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE » programmées ce lundi 21 décembre.
Pour participer en direct à la première rencontre de la journée, cliquez ici : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/4268833/posts/14332566
Pour participer en direct à la deuxième rencontre de la journée, cliquez ici : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/4268893/posts/14332776
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 21 décembre 2020
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À l'occasion du solstice d'hiver le plus exceptionnel de toute notre histoire, je vous invite simplement à me rejoindre dans les deux rencontres de la série « ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE » programmées ce lundi 21 décembre.
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