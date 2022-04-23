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ET NOUS... SOMMES-NOUS "ESSENTIELS" ?
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2 views • April 23, 2022
21 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=8JpLfdHm62Y
Fabeille TARDY : https://www.youtube.com/channel/UCKgbnPivNTzKCjqpBDF5n8Q
Ce film est inspiré de faits réels. C’est un docu-fiction relatant ces années de pandémie dûes au Covid-19 à travers les yeux d’une jeune femme, Mia. Un film qui ne parle pas d’une jeunesse dorée mais d’une génération sacrifiée et oubliée.
Je pense qu’il est important, en tant qu’artiste, d’oser montrer la réalité sans forcément prendre partie. Mais de prendre le temps de se poser pour voir les choses clairement, à travers ses yeux, les yeux des autres et ceux de toutes les générations. Aujourd’hui, il est devenu nécessaire de montrer, de décrire, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de dénoncer les injustices. Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas le faire, ou qui n’osent pas. En tant que réalisatrice, je souhaiterais être la voix de celles et ceux qui se sont confiés à moi. Qui ont failli passer la rambarde. Leur dire qu’elles/ils ne sont pas seul(e)s et que nous sommes nombreux à vouloir les aider à se relever. L’espoir fait vivre, l’amour aussi. Et je parle de l’amour inconditionnel, celui qui nous unit tous.
Fabeille TARDY
Fabeille TARDY : https://www.youtube.com/channel/UCKgbnPivNTzKCjqpBDF5n8Q
Ce film est inspiré de faits réels. C’est un docu-fiction relatant ces années de pandémie dûes au Covid-19 à travers les yeux d’une jeune femme, Mia. Un film qui ne parle pas d’une jeunesse dorée mais d’une génération sacrifiée et oubliée.
Je pense qu’il est important, en tant qu’artiste, d’oser montrer la réalité sans forcément prendre partie. Mais de prendre le temps de se poser pour voir les choses clairement, à travers ses yeux, les yeux des autres et ceux de toutes les générations. Aujourd’hui, il est devenu nécessaire de montrer, de décrire, de dire ce qui ne va pas, mais aussi de dénoncer les injustices. Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas le faire, ou qui n’osent pas. En tant que réalisatrice, je souhaiterais être la voix de celles et ceux qui se sont confiés à moi. Qui ont failli passer la rambarde. Leur dire qu’elles/ils ne sont pas seul(e)s et que nous sommes nombreux à vouloir les aider à se relever. L’espoir fait vivre, l’amour aussi. Et je parle de l’amour inconditionnel, celui qui nous unit tous.
Fabeille TARDY
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