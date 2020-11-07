© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Вышки 5G - увеличение мощности и массовое облучение людей в городах.
Follow
1
Download MP3
Share
Report
1674 views • November 07, 2020
По всей Украине наблюдается резкое увеличение мощности вышек 5G. Людные места превращаются в СВЧ-печи, где людей облучают смертоносной микроволновой радиацией. Последствия облучения могут возникать как сразу - в виде повышения температуры ( особенно у детей), так и со временем. Как и любая радиация, СВЧ-поражение организма может проявляться даже через годы и имеет накопительный эффект. Нагрев людей как в микроволновке приводит к онкологии и патологии различных органов, а также особенно губительно действует на психику и нервную систему. При подходе к вышкам уровень облучения увеличивается в разы. Спасайте себя и детей от смертоносной радиации!
На видео - замеры излучения от вышек на крыше жёлтого дома.
Взято с канала STOP 5G
На видео - замеры излучения от вышек на крыше жёлтого дома.
Взято с канала STOP 5G
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.