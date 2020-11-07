Вышки 5G - увеличение мощности и массовое облучение людей в городах.

По всей Украине наблюдается резкое увеличение мощности вышек 5G. Людные места превращаются в СВЧ-печи, где людей облучают смертоносной микроволновой радиацией. Последствия облучения могут возникать как сразу - в виде повышения температуры ( особенно у детей), так и со временем. Как и любая радиация, СВЧ-поражение организма может проявляться даже через годы и имеет накопительный эффект. Нагрев людей как в микроволновке приводит к онкологии и патологии различных органов, а также особенно губительно действует на психику и нервную систему. При подходе к вышкам уровень облучения увеличивается в разы. Спасайте себя и детей от смертоносной радиации!

На видео - замеры излучения от вышек на крыше жёлтого дома.

Взято с канала STOP 5G