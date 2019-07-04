Dr Coldwell Meinung™ Radio Show 23 06 2019 Gesundheit oder Krankheit

Was bedeutet Gesundheit oder Krankheit eigentlich?IBMS® ist die Gebrauchsamweisung des Lebens® Krebspatienten Heilung muss beinhalten, dass das Leben von Angst, Stress, schlechten Partnerschaftsbeziehungen, privat und beruflich, Vergangenheit Trauma, Armut etc. befreit wird. Durch das Aufdecken und Beseitigten der Ursache für den Krebs oder jeder anderen Autoimmunerkrankung. Sein IBMS® Hilfe zur Selbsthilfe System ist die einzige Krebspatienten Heilung!