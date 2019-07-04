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Алекс Джонс: высказывание Путина о либерализме стало сенсацией
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168 views • July 04, 2019
Авторский перевод студи «Родина видит»
Недавнее интервью Владимира Путина изданию Financial Times, в ходе которого он сделал ряд громких и хлестких заявлений по поводу идеи либерализма и ее будущего, наделало немало шума в западном мире. Если в случае с либералами можно смело говорить о растерянности и шоке, то для консервативно настроенного населения его слова стали настоящей отдушиной и глотком свежего воздуха.
Недавнее интервью Владимира Путина изданию Financial Times, в ходе которого он сделал ряд громких и хлестких заявлений по поводу идеи либерализма и ее будущего, наделало немало шума в западном мире. Если в случае с либералами можно смело говорить о растерянности и шоке, то для консервативно настроенного населения его слова стали настоящей отдушиной и глотком свежего воздуха.
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