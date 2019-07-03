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Les incertitudes sur le réchauffement de la planète
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102 views • July 03, 2019
Les incertitudes sur le réchauffement de la planète (PLANETE)
Pourquoi les théories futuristes complotistes alarmistes catastrophiques sur le climat mondial marchent t-elles si bien auprès du public ? Quel rôle joue le GIEC en tant qu'influenceur ? Quel réel crédit scientifique peut-on apporter à ces théories apocalyptiques du GIEC ? Est-ce que les choses ne sont pas plus complexes concernant le climat que le simple facteur humain ? Quel rôle le cosmos joue sur l'évolution de la Terre ?...
Pourquoi les théories futuristes complotistes alarmistes catastrophiques sur le climat mondial marchent t-elles si bien auprès du public ? Quel rôle joue le GIEC en tant qu'influenceur ? Quel réel crédit scientifique peut-on apporter à ces théories apocalyptiques du GIEC ? Est-ce que les choses ne sont pas plus complexes concernant le climat que le simple facteur humain ? Quel rôle le cosmos joue sur l'évolution de la Terre ?...
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