Les incertitudes sur le réchauffement de la planète (PLANETE)

Pourquoi les théories futuristes complotistes alarmistes catastrophiques sur le climat mondial marchent t-elles si bien auprès du public ? Quel rôle joue le GIEC en tant qu'influenceur ? Quel réel crédit scientifique peut-on apporter à ces théories apocalyptiques du GIEC ? Est-ce que les choses ne sont pas plus complexes concernant le climat que le simple facteur humain ? Quel rôle le cosmos joue sur l'évolution de la Terre ?...