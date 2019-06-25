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Il n'y a pas de petits péchés
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102 views • June 25, 2019
Songe à propos du manque de pardon et de l'Enlèvement.
(témoignage d'une sœur)
Vous trouverez les textes imprimables, ainsi que les liens facebook & youtube sur le site de Shofar Teruah : https://steruah.wixsite.com/s-teruah-2020
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