© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Från judisk marxist till svensk nationalist - Lasse Wilhelmsons kamp för det fria ordet, 1 mar 2018
Follow
2
Share
Report
1383 views • June 14, 2019
Intervju med gammal universitetslärare i pedagogik som även arbetat med jämställdhetsfrågor om hans livsvandring.
Palaestra Media beskriver videon:
I vår serie om yttrandefrihet så har vi träffat Lasse Wilhelmson som var en av förgrundsfigurerna inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern, men under tidigt 2000-tal reviderade han sitt tidigare politiska engagemang. Jonas Nilsson intervjuar Lasse om hans uppvaknande och vikten av att sträva efter att uttrycka det man uppfattar som sanning.
Palaestra Media beskriver videon:
I vår serie om yttrandefrihet så har vi träffat Lasse Wilhelmson som var en av förgrundsfigurerna inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern, men under tidigt 2000-tal reviderade han sitt tidigare politiska engagemang. Jonas Nilsson intervjuar Lasse om hans uppvaknande och vikten av att sträva efter att uttrycka det man uppfattar som sanning.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.