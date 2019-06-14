Från judisk marxist till svensk nationalist - Lasse Wilhelmsons kamp för det fria ordet, 1 mar 2018

Intervju med gammal universitetslärare i pedagogik som även arbetat med jämställdhetsfrågor om hans livsvandring.



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I vår serie om yttrandefrihet så har vi träffat Lasse Wilhelmson som var en av förgrundsfigurerna inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern, men under tidigt 2000-tal reviderade han sitt tidigare politiska engagemang. Jonas Nilsson intervjuar Lasse om hans uppvaknande och vikten av att sträva efter att uttrycka det man uppfattar som sanning.