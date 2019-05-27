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Immigration et fiscalité - François Asselineau UPR sur Radio Courtoisie
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80 views • May 27, 2019
Immigration et fiscalité - François Asselineau de UPR sur Radio Courtoisie.
La France sous tutelle/domination juridique de l'Union Européenne et de l'OTAN, ne peut plus avoir de politique nationale cohérente et efficace dans tout un tas de domaines stratégiques, notamment dans les domaines de l'immigration et de la fiscalité.
La France sous tutelle/domination juridique de l'Union Européenne et de l'OTAN, ne peut plus avoir de politique nationale cohérente et efficace dans tout un tas de domaines stratégiques, notamment dans les domaines de l'immigration et de la fiscalité.
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