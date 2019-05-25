© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Vacunas personas susceptibles sacrificadas 4
Follow
0
Share
Report
9 views • May 25, 2019
Ver más: https://cienciaysaludnatural.com/
Conflicto de intereses para agregar vacunas al Calendario escolar El etyl mercurio es mas nocivo que el metyl mercurio a a pesar de que las autoridades nos quieran convencer de los contrario.
Cuando el etyl mercurio es inyectado, se absorbe el 100% mientras que cuando comemos pescado que tiene metyl mercurio, absorbemos mucho menos dado que evacuamos una buena parte del mismo.
Conflicto de intereses para agregar vacunas al Calendario escolar El etyl mercurio es mas nocivo que el metyl mercurio a a pesar de que las autoridades nos quieran convencer de los contrario.
Cuando el etyl mercurio es inyectado, se absorbe el 100% mientras que cuando comemos pescado que tiene metyl mercurio, absorbemos mucho menos dado que evacuamos una buena parte del mismo.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.