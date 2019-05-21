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Vacunas no dan Inmunidad colectiva
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227 views • May 21, 2019
https://cienciaysaludnatural.com Inmunidad del Rebaño es falso
Correlación entre el uso de Vacunas fabricadas con línea de células de fetos humanos abortados y Autismo.
Autismo y la vacuna SRP (sarampión, paperas, rubeola), la de Varicela y las Vacunas contra la Hepatitis A. Encontraron que los aumentos en el trastorno autista se corresponden con la introducción de vacunas que utilizan líneas de células fetos humanos abortados.
Correlación entre el uso de Vacunas fabricadas con línea de células de fetos humanos abortados y Autismo.
Autismo y la vacuna SRP (sarampión, paperas, rubeola), la de Varicela y las Vacunas contra la Hepatitis A. Encontraron que los aumentos en el trastorno autista se corresponden con la introducción de vacunas que utilizan líneas de células fetos humanos abortados.
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