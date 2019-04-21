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NTF News Travels Fast - Sunday 21 April 2019
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7 views • April 21, 2019
ARE BEARDS DIRTIER THAN DOGS? NEW STUDY HAS BAD NEWS FOR BEARDED MEN
COSTCO’S KIRKLAND SIGNATURE BRAND VEGGIE BURGERS RECALLED BECAUSE OF METAL PIECES
DOG DISCOVERED SWIMMING 130 MILES OFF THE COAST OF THAILAND
SCAMMERS USING DNA TESTING TO DEFRAUD MEDICARE, STEAL IDENTITIES
BIRTHDAY'S FOR TODAY APRIL 21st
LAWSUIT CLAIMS USDA ALLOWS MEAT CONTAMINATED WITH FECAL MATTER TO BE SOLD
PEA SHOOTS RECALLED AFTER POSITIVE TEST RESULT FOR LISTERIA CONTAMINATION
GERMANY'S EASTER FIRES DEADLY FOR ANIMALS
COSTCO’S KIRKLAND SIGNATURE BRAND VEGGIE BURGERS RECALLED BECAUSE OF METAL PIECES
DOG DISCOVERED SWIMMING 130 MILES OFF THE COAST OF THAILAND
SCAMMERS USING DNA TESTING TO DEFRAUD MEDICARE, STEAL IDENTITIES
BIRTHDAY'S FOR TODAY APRIL 21st
LAWSUIT CLAIMS USDA ALLOWS MEAT CONTAMINATED WITH FECAL MATTER TO BE SOLD
PEA SHOOTS RECALLED AFTER POSITIVE TEST RESULT FOR LISTERIA CONTAMINATION
GERMANY'S EASTER FIRES DEADLY FOR ANIMALS
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