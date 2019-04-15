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Installation du ruban sur la machine à écrire HERMES Baby
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4 views • April 15, 2019
Cette vidéo traite de l'installation du ruban sur une machine à écrire Hermes Baby
Nous vendons les rubans pour les machine à écrire Hermes Baby
Code de produit:
# HER NR (ruban nylon noir et rouge)
# HER N (ruban nylon noir)
http://www.jacquescoulombe.ca/produits/hermes_rubans.html
Nous réparons les machines à écrire Hermes
Compagnie: Jacques Coulombe Ltée
Téléphone: (514) 255-9769
Site internet: http://www.jacquescoulombe.ca
courriel: [email protected]
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