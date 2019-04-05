La campaña de difamación del narcisista y sus secuaces.

El arma de destrucción favorita de los narcisistas son las palabras.

Filipenses 2:14 - 15

Haced todo sin murmuraciones ni contiendas para que seais irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo.