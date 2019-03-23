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NTF News Travels Fast - Saturday 23 March 2019
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15 views • March 23, 2019
PERIODIC TABLE DISCOVERED AT ST. ANDREWS RECOGNIZED AS OLDEST IN THE WORLD
WORLD'S LARGEST UNDERWATER RESTAURANT OPENS IN NORWAY
FLORIDA BILL WOULD MAKE IT ILLEGAL TO ABANDON PETS DURING HURRICANES
GERMAN MAN WHO POISONED HIS CO-WORKERS' SANDWICHES TO 'EXPERIMENT' ON THEM IS JAILED FOR LIFE
EXCESS HORMONES COULD CAUSE A CONDITION THAT CAN LEAD TO BLINDNESS IN WOMEN, STUDY FINDS
U.S. FIGURE SKATER MARIAH BELL ACCUSED OF CUTTING SOUTH KOREAN RIVAL
WORLD'S LARGEST UNDERWATER RESTAURANT OPENS IN NORWAY
FLORIDA BILL WOULD MAKE IT ILLEGAL TO ABANDON PETS DURING HURRICANES
GERMAN MAN WHO POISONED HIS CO-WORKERS' SANDWICHES TO 'EXPERIMENT' ON THEM IS JAILED FOR LIFE
EXCESS HORMONES COULD CAUSE A CONDITION THAT CAN LEAD TO BLINDNESS IN WOMEN, STUDY FINDS
U.S. FIGURE SKATER MARIAH BELL ACCUSED OF CUTTING SOUTH KOREAN RIVAL
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