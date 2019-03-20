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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) WEDNESDAY 3/20/19 NEWSWARS INFOWARS
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35 views • March 20, 2019
The Complete un-edited show as broadcast earlier
TED KOPPEL: THE MEDIA IS OUT TO GET TRUMP
CATHOLIC JOURNALIST CRIMINALLY INVESTIGATED FOR "MISGENDERING" USING THE WRONG PRONOUN IN TWEET
MARK DICE: LESBOS WHO TECH & THEIR ALLIES - THE YOUTUBE AUTHORITARIAN CENSORSHIP FREAKSHOW...HEAR THE INSANITY FOR YOURSELF
WSJ: JURY FINDS BAYER MONSANTO'S ROUNDUP RESPONSIBLE FOR MAN'S CANCER
MIKE ADAMS: THE LUNACY OF THE LEFT
/> OPEN IN EDIT
Guests:
Robert Barnes
Laura Loomer
Millie Weaver
TED KOPPEL: THE MEDIA IS OUT TO GET TRUMP
CATHOLIC JOURNALIST CRIMINALLY INVESTIGATED FOR "MISGENDERING" USING THE WRONG PRONOUN IN TWEET
MARK DICE: LESBOS WHO TECH & THEIR ALLIES - THE YOUTUBE AUTHORITARIAN CENSORSHIP FREAKSHOW...HEAR THE INSANITY FOR YOURSELF
WSJ: JURY FINDS BAYER MONSANTO'S ROUNDUP RESPONSIBLE FOR MAN'S CANCER
MIKE ADAMS: THE LUNACY OF THE LEFT
/> OPEN IN EDIT
Guests:
Robert Barnes
Laura Loomer
Millie Weaver
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