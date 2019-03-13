GP do Brasil de F1 1991 [1991 Brazilian Grand Prix]

"A coragem guiada por um intelecto excepcional é a marca de um herói. Este tipo de coragem não consiste

em desafiar a ordem natural das coisas e em transgredir grosseiramente as leis da probabilidade.

Ela é mais exatamente uma questão de apoiar energicamente aquela forma mais elevada de análise,

através da qual o gênio chega a uma decisão: de uma maneira rápida, avaliando apenas parcialmente

as possibilidades. A coragem pode dar asas ao intelecto e ao discernimento." Carl von Clausewitz.