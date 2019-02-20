Mark Passio - Das wahre Gesetz der Anziehung - Natural Law / Spirituelle Gesetze Teil 1/3 komplett deutsch synchronisiert

Mark Passio spricht über das Gesetz der Anziehung oder die hermetischen Gesetze. Dies ist eine vollständige und 100%ig funktionierende Version davon. Mark erklärt wie sie funktionieren, wie sie sich in unseren Leben in erkennbaren Effekten zeigen, wie man sie anwenden kann, den Unterschied zwischen richtig und falsch und definiert was ein Recht ist.Wenn Ihr dieses Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.Mark Passios Website:Direkte Spenden:Spenden für Geschenke:Soziale Medien:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: