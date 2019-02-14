A pók hálója: City Of London - A legtitkosabb bűnszervezet - Nagy-Britannia második birodalma

A rejtőzködő világbirodalom - Századunk igazi szuperhatalma a pénzimpérium



A birodalom hanyatlásakor a londoni City pénzügyi érdekeltségei egy olyan hálót szőttek titoktartó területekből, amely a világszerte felhalmozott vagyont offshore szigeteken rejtette el.

Ma a világ offshore vagyonának fele brit fennhatóságú területeken rejtőzködik és ezzel Nagy-Britannia és függőségei a nemzetközi pénzügyek legnagyobb lebonyolítói.