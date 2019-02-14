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A pók hálója: City Of London - A legtitkosabb bűnszervezet - Nagy-Britannia második birodalma
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6619 views • February 14, 2019
A rejtőzködő világbirodalom - Századunk igazi szuperhatalma a pénzimpérium
A birodalom hanyatlásakor a londoni City pénzügyi érdekeltségei egy olyan hálót szőttek titoktartó területekből, amely a világszerte felhalmozott vagyont offshore szigeteken rejtette el.
Ma a világ offshore vagyonának fele brit fennhatóságú területeken rejtőzködik és ezzel Nagy-Britannia és függőségei a nemzetközi pénzügyek legnagyobb lebonyolítói.
A birodalom hanyatlásakor a londoni City pénzügyi érdekeltségei egy olyan hálót szőttek titoktartó területekből, amely a világszerte felhalmozott vagyont offshore szigeteken rejtette el.
Ma a világ offshore vagyonának fele brit fennhatóságú területeken rejtőzködik és ezzel Nagy-Britannia és függőségei a nemzetközi pénzügyek legnagyobb lebonyolítói.
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