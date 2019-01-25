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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) FRIDAY 1/25/19 NEWSWARS INFOWARS
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23 views • January 25, 2019
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TODAY FROM AUSTIN TEXAS:
ROGUE PROSECUTER MUELLER HAD 29 ARMED FEDS RAID ROGER STONE HOME, ARREST HIM IN MIDDLE OF NIGHT
LIKE OTHER GIANT POLITICAL CORRUPTION EVENTS, ONLY "A MERE TWEET" FROM TRUMP ON STONE ARREST
CNN "JUST HAPPEN TO BE" ALREADY OUTSIDE OF STONE HOME BEFORE PRE-DAWN GESTAPO FBI RAID
TO GET THE VIDEO SCOOP, IMPLYING COLLUSION
StoneDefenseFund.com
Guests:
Roger Stone
Tyler Nixon
Jacob Engels
4th Hour:
Tom Pappert
TODAY FROM AUSTIN TEXAS:
ROGUE PROSECUTER MUELLER HAD 29 ARMED FEDS RAID ROGER STONE HOME, ARREST HIM IN MIDDLE OF NIGHT
LIKE OTHER GIANT POLITICAL CORRUPTION EVENTS, ONLY "A MERE TWEET" FROM TRUMP ON STONE ARREST
CNN "JUST HAPPEN TO BE" ALREADY OUTSIDE OF STONE HOME BEFORE PRE-DAWN GESTAPO FBI RAID
TO GET THE VIDEO SCOOP, IMPLYING COLLUSION
StoneDefenseFund.com
Guests:
Roger Stone
Tyler Nixon
Jacob Engels
4th Hour:
Tom Pappert
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