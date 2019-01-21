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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) MONDAY 1/21/19 NEWSWARS INFOWARS
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27 views • January 21, 2019
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SOME OF THE TOPICS TODAY FROM FEMA REGION 6:
ISREAL GOING TO WAR W/ IRAN
CHINA CONFIRMS BIRTH OF GENE EDITED BABIES, VOWS TO PUNISH CREATOR
MK ULTRA
CATHOLIC STUDENTS PROTESTING DC WOMENS MARCH CONTINUE TO BE HARASSED BY LEFT
POLITICAL OPERATIVE NATHAN PHILLIPS, NATIVE AMERICAN PRO VICTIM & BULLY ON NPR
MUELLER'S BOY JEROME CORSI
JOE ROGAN
PSYCHO KATHY GRIFFIN
RUTH BADER-GINSBURG
Guests:
Roger Stone
Jan Irvin
4th Hour Host:
Mike Adams
SOME OF THE TOPICS TODAY FROM FEMA REGION 6:
ISREAL GOING TO WAR W/ IRAN
CHINA CONFIRMS BIRTH OF GENE EDITED BABIES, VOWS TO PUNISH CREATOR
MK ULTRA
CATHOLIC STUDENTS PROTESTING DC WOMENS MARCH CONTINUE TO BE HARASSED BY LEFT
POLITICAL OPERATIVE NATHAN PHILLIPS, NATIVE AMERICAN PRO VICTIM & BULLY ON NPR
MUELLER'S BOY JEROME CORSI
JOE ROGAN
PSYCHO KATHY GRIFFIN
RUTH BADER-GINSBURG
Guests:
Roger Stone
Jan Irvin
4th Hour Host:
Mike Adams
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