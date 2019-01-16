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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) WEDNESDAY 1/16/19 NEWSWARS INFOWARS
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48 views • January 16, 2019
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SOME OF THE TOPICS TODAY FROM AUSTIN TEXAS:
TODAYS SHOW OPENS WITH A SPECIAL FREE SPEECH PACKAGE WITH KAITLIN BENNETT
ROKU JOINS WITH BIG TECH CENSORSHIP, FLUSHES FIRST AMENDMENT AFTER LYING ABOUT ALEX JONES, BANS INFOWARS CHANNEL
TV; A PERSPECTIVE ON "TRUST ME I'M LYING" BY RYAN HOLIDAY
MANLY GOBLIN WOMAN RIPS DOWN ALEX JONES POSTERS
ALEX JONES; COUNTRY MUSIC VJ
Guests:
Jack Posobiec
Tom Pappert
Conner the Infowars sound dude
Roger Stone
SOME OF THE TOPICS TODAY FROM AUSTIN TEXAS:
TODAYS SHOW OPENS WITH A SPECIAL FREE SPEECH PACKAGE WITH KAITLIN BENNETT
ROKU JOINS WITH BIG TECH CENSORSHIP, FLUSHES FIRST AMENDMENT AFTER LYING ABOUT ALEX JONES, BANS INFOWARS CHANNEL
TV; A PERSPECTIVE ON "TRUST ME I'M LYING" BY RYAN HOLIDAY
MANLY GOBLIN WOMAN RIPS DOWN ALEX JONES POSTERS
ALEX JONES; COUNTRY MUSIC VJ
Guests:
Jack Posobiec
Tom Pappert
Conner the Infowars sound dude
Roger Stone
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