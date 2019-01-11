El Tábano Entrevistas #08 - Las asambleas populares del 2001 y la situación actual

Ciclo de entrevistas realizadas por Javier Ordónez, del programa "El Tábano", del canal "Populus TV", de YouTube.Video original:Descripción original:Con Eduardo Linares Dahl y Luis Terroba abordamos el tema de las Asambleas Populares del 2001/2002 y relacionamos ese fenómeno con lo acontecido durante los últimos 60 años en Argentina. Un verdadero resumen de los temas que no están en la agenda de políticos y periodistas.