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El Tábano Entrevistas #08 - Las asambleas populares del 2001 y la situación actual
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4 views • January 11, 2019
Ciclo de entrevistas realizadas por Javier Ordónez, del programa "El Tábano", del canal "Populus TV", de YouTube.
Video original:
https://www.youtube.com/watch?v=rG0w-6n-GcA
Descripción original:
Con Eduardo Linares Dahl y Luis Terroba abordamos el tema de las Asambleas Populares del 2001/2002 y relacionamos ese fenómeno con lo acontecido durante los últimos 60 años en Argentina. Un verdadero resumen de los temas que no están en la agenda de políticos y periodistas.
Video original:
https://www.youtube.com/watch?v=rG0w-6n-GcA
Descripción original:
Con Eduardo Linares Dahl y Luis Terroba abordamos el tema de las Asambleas Populares del 2001/2002 y relacionamos ese fenómeno con lo acontecido durante los últimos 60 años en Argentina. Un verdadero resumen de los temas que no están en la agenda de políticos y periodistas.
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