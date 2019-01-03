Interview du précurseur Alain Soral

Interview écrivain et idéologue Alain Soral, à Paris (France) le 25 Novembre 2005

Pour atteindre la vérité, il faut parfois dans la vie se défaire de toutes les opinions endoctrinements artificiels qu'on a reçus, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances pour retourner à l'authentique. Le courage, c'est chercher la réalité des faits et stratégies dans l'époque dans laquelle on vit, qui amène à la vérité, et pouvoir la dire à haute voix.