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Humanos Usados Como Animales de Laboratorio
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2434 views • December 18, 2018
Argentina tradición, Humanos usados como Animales de Laboratorio. Espero no seamos elegidos para probar las vacunas contra el coronavirus que modifican nuestros genes...
Ya hace unos años el laboratorio Glaxo experimentaban con nuevas Vacunas con los hijos de madres humildes, en Argentina, sin Informales de los riesgos. Recibieron una pequeña multa insignificante cuando se descubrió que por lo menos 14 niños muertos en el experimento... https://www.brighteon.com/5980975912001
Ya hace unos años el laboratorio Glaxo experimentaban con nuevas Vacunas con los hijos de madres humildes, en Argentina, sin Informales de los riesgos. Recibieron una pequeña multa insignificante cuando se descubrió que por lo menos 14 niños muertos en el experimento... https://www.brighteon.com/5980975912001
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