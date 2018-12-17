© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Vacunas, Sobredosis de Aluminio
Follow
0
Share
Report
164 views • December 17, 2018
El calendario escolar de vacunas obligatorias en la Argentina tiene sobredosis de aluminio. El recién nacido recibe 20 veces más de los Niveles Permitidos, en el primer dia de vida. mas en http://sanrafael.club/
El aluminio es neurotóxico
Lea los prospectos no se deje empujar, este es un negocio de 40.000 millones u$a al año y no han dejado espacio para la ética.
El aluminio es neurotóxico
Lea los prospectos no se deje empujar, este es un negocio de 40.000 millones u$a al año y no han dejado espacio para la ética.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.