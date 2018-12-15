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ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ ЛЕОНАРД КОЛДУЭЛЛ НА ТЕМУ ВАКЦИНАЦИИ
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91 views • December 15, 2018
Доктор Леонард Колдуэлл, самый успешный мотивационный тренер системы самопомощи, нашего времени.
Он является автором 19 бестселлеров, включая мега-бестселлеры: «Единственный Ответ на Рак» и «Единственный Ответ чтобы Пережить Вашу Болезнь и Вашего Доктора». Более 57 миллионов читателей вдохновлены его учениями. Его комплект компакт-дисков IBMS Stress Reduction является самым популярным и продаваемым за все время.
Он является автором 19 бестселлеров, включая мега-бестселлеры: «Единственный Ответ на Рак» и «Единственный Ответ чтобы Пережить Вашу Болезнь и Вашего Доктора». Более 57 миллионов читателей вдохновлены его учениями. Его комплект компакт-дисков IBMS Stress Reduction является самым популярным и продаваемым за все время.
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