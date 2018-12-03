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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) SUNDAY 12/02/18 INFOWARS
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119 views • December 03, 2018
ON TODAY'S SUNDAY TRANSMISSION:
FRANCE PROTESTS, VIOLENCE: CITIZENS CONTEMPT FOR MACRON
THE GLOBALIST WORKS OF GEORGE HERBERT WALKER BUSH
TIJUANA CLOSES MIGRANT SHELTER OF 6,OOO, BUSES THEM AWAY FR BORDER
DEM CONGRESSWOMAN HELPS CARAVAN MEMBERS ENTER US
MIGRANTS LAND BOAT ON CAL BEACH 100 MILES FROM BORDER
FLORIDA ELECTION OFFICIAL SNIPES RESCINDS RESIGNATION
BUSTED MS-13 GANG MEMBER USED MIGRANT CARAVAN FOR COVER
SAUDI CROWN PRINCE SENT MESSAGES TO KHASHOGGI HIT TEAM HRS BEFORE MURDER
FRANCE PROTESTS, VIOLENCE: CITIZENS CONTEMPT FOR MACRON
THE GLOBALIST WORKS OF GEORGE HERBERT WALKER BUSH
TIJUANA CLOSES MIGRANT SHELTER OF 6,OOO, BUSES THEM AWAY FR BORDER
DEM CONGRESSWOMAN HELPS CARAVAN MEMBERS ENTER US
MIGRANTS LAND BOAT ON CAL BEACH 100 MILES FROM BORDER
FLORIDA ELECTION OFFICIAL SNIPES RESCINDS RESIGNATION
BUSTED MS-13 GANG MEMBER USED MIGRANT CARAVAN FOR COVER
SAUDI CROWN PRINCE SENT MESSAGES TO KHASHOGGI HIT TEAM HRS BEFORE MURDER
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