© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Yle tiededokumentti: Ongelmana alumiini
Follow
0
Share
Report
131 views • November 27, 2018
www.totuusrokotteista.fi
Lapsiimme rokotteissa injisoitu myrkyllinen alumiini päätyy heidän aivoihinsa vahingoittaen niitä. Tutustu rokotteisiin ennen kuin rokotutat lapsesi. Oma terveyskeskuslääkärimme sanoi meille juuri: "Ei taaperonne mitään rokotteita rarvitse."
Teettämämme kyselyn perusteella rokottaminen on tarpeetonta: Kukaan vastanneista ei ollut katunut päätöstään olla rokottamatta lastaan.
Lapsiimme rokotteissa injisoitu myrkyllinen alumiini päätyy heidän aivoihinsa vahingoittaen niitä. Tutustu rokotteisiin ennen kuin rokotutat lapsesi. Oma terveyskeskuslääkärimme sanoi meille juuri: "Ei taaperonne mitään rokotteita rarvitse."
Teettämämme kyselyn perusteella rokottaminen on tarpeetonta: Kukaan vastanneista ei ollut katunut päätöstään olla rokottamatta lastaan.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.