Yle tiededokumentti: Ongelmana alumiini

www.totuusrokotteista.fi

Lapsiimme rokotteissa injisoitu myrkyllinen alumiini päätyy heidän aivoihinsa vahingoittaen niitä. Tutustu rokotteisiin ennen kuin rokotutat lapsesi. Oma terveyskeskuslääkärimme sanoi meille juuri: "Ei taaperonne mitään rokotteita rarvitse."

Teettämämme kyselyn perusteella rokottaminen on tarpeetonta: Kukaan vastanneista ei ollut katunut päätöstään olla rokottamatta lastaan.