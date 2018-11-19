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The ALEX JONES Show (COMPLETE SHOW) SUNDAY 11/18/18 INFOWARS
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56 views • November 19, 2018
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SOME OF THE TOPICS ON TODAYS SUNDAY TRANSMISSION:
A HISTORY ON FIRE BREAKS
TRUMP IN CALIFORNIA ASSESSING FIRE DAMAGE
DEM COMMY OCASIO-CORTEZ DECLARES WAR ON WHITE, MODERATE DEMOCRATS
TRUMP: MORE CHANGES TO CABINET
WH: NEW RULES OF DECORUM COMING FOR PRESS BRIEFINGS
MENTALLY RETARDED CHILDREN BEING STERILIZED UNDER TRANS AGENDA
UK BREXIT NEWS
CALIFORNIA DIMOCRAT CONGRESSMAN SWALWELL: I'LL GET YOUR GUNS OR I'LL NUKE YOU
Guest:
Joe Biggs
SOME OF THE TOPICS ON TODAYS SUNDAY TRANSMISSION:
A HISTORY ON FIRE BREAKS
TRUMP IN CALIFORNIA ASSESSING FIRE DAMAGE
DEM COMMY OCASIO-CORTEZ DECLARES WAR ON WHITE, MODERATE DEMOCRATS
TRUMP: MORE CHANGES TO CABINET
WH: NEW RULES OF DECORUM COMING FOR PRESS BRIEFINGS
MENTALLY RETARDED CHILDREN BEING STERILIZED UNDER TRANS AGENDA
UK BREXIT NEWS
CALIFORNIA DIMOCRAT CONGRESSMAN SWALWELL: I'LL GET YOUR GUNS OR I'LL NUKE YOU
Guest:
Joe Biggs
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