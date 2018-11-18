Republicano DeSantis se gana elección y será el próximo gobernador de Florida

El republicano y aliado de Donald Trump Ron DeSantis, ex miembro del Congreso, se impuso en Florida ante al alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, diez días después de las elecciones de medio término celebradas el pasado martes 6 de noviembre.



Gillum, quien buscaba convertirse en el primer gobernador negro de Florida, reconoció la derrota el sábado, cuando el recuento de los votos aún no había terminado pero la ventaja de su rival ya era significativa.