© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Republicano DeSantis se gana elección y será el próximo gobernador de Florida
Follow
0
Share
Report
2 views • November 18, 2018
El republicano y aliado de Donald Trump Ron DeSantis, ex miembro del Congreso, se impuso en Florida ante al alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, diez días después de las elecciones de medio término celebradas el pasado martes 6 de noviembre.
Gillum, quien buscaba convertirse en el primer gobernador negro de Florida, reconoció la derrota el sábado, cuando el recuento de los votos aún no había terminado pero la ventaja de su rival ya era significativa.
Gillum, quien buscaba convertirse en el primer gobernador negro de Florida, reconoció la derrota el sábado, cuando el recuento de los votos aún no había terminado pero la ventaja de su rival ya era significativa.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.