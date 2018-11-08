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La magistrale PLS, Mr Asselineau VS Léa Salamé et David Pujadas
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26 views • November 08, 2018
La magistrale PLS, Mr François Asselineau VS europhiles Léa Salamé et David Pujadas.
Tous ensemble votons UPR, sortons de l'UE par l'article 50 pour retrouver notre indépendance nationale. Et ainsi obtenir une meilleure cohérence, une meilleure gestion du pays, plus favorable, plus juste pour le peuple de France.
Tous ensemble votons UPR, sortons de l'UE par l'article 50 pour retrouver notre indépendance nationale. Et ainsi obtenir une meilleure cohérence, une meilleure gestion du pays, plus favorable, plus juste pour le peuple de France.
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