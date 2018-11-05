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Le masque de la CIA finit par tomber
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69 views • November 05, 2018
Le masque de la CIA finit par tomber.
Ce ne sont pas ceux qui dénoncent les complots qui sont complotistes, mais tout ceux qui les font à petite ou grande échelle, en utilisant des stratégies de domination par l'intermédiaire des réseaux, qu'ils soient politique, économique, militaire, médiatique, lobbys d'influence, etc...
Ce ne sont pas ceux qui dénoncent les complots qui sont complotistes, mais tout ceux qui les font à petite ou grande échelle, en utilisant des stratégies de domination par l'intermédiaire des réseaux, qu'ils soient politique, économique, militaire, médiatique, lobbys d'influence, etc...
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