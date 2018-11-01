Pizzagate - Senaattori Nancy Schaefer itsemurhattiin - Paljasti lastensuojeluviranomaisten lastenmyyntibisneksen

Senaattori Schaefer murhattiin kun hän julkaisi raporttinsa USA:n lastensuojeluviranomaisten mafiamaisesta toiminnasta, jossa lapsia myydään. Baptistikirkon johdossa toiminut uskovainen Schaefer löytyi kotoaan murhattuna päivä sen jälkeen, kun hän oli aikonut paljastaa mafiaanliittyvien henkilöiden nimiä.Tutki ja jaa. Vain siten saamme asiat muuttumaan. Poliitikkomme eivät voi tehdä mitään, jos kansan tuki ei ole heidän takanaan.