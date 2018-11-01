© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pizzagate - Senaattori Nancy Schaefer itsemurhattiin - Paljasti lastensuojeluviranomaisten lastenmyyntibisneksen
Follow
0
Share
Report
53 views • November 01, 2018
http://pizzagate.fi/pizzagaten-uhreja/senaattori-nancy-schaefer/
Senaattori Schaefer murhattiin kun hän julkaisi raporttinsa USA:n lastensuojeluviranomaisten mafiamaisesta toiminnasta, jossa lapsia myydään. Baptistikirkon johdossa toiminut uskovainen Schaefer löytyi kotoaan murhattuna päivä sen jälkeen, kun hän oli aikonut paljastaa mafiaanliittyvien henkilöiden nimiä.
Tutki ja jaa. Vain siten saamme asiat muuttumaan. Poliitikkomme eivät voi tehdä mitään, jos kansan tuki ei ole heidän takanaan.
Senaattori Schaefer murhattiin kun hän julkaisi raporttinsa USA:n lastensuojeluviranomaisten mafiamaisesta toiminnasta, jossa lapsia myydään. Baptistikirkon johdossa toiminut uskovainen Schaefer löytyi kotoaan murhattuna päivä sen jälkeen, kun hän oli aikonut paljastaa mafiaanliittyvien henkilöiden nimiä.
Tutki ja jaa. Vain siten saamme asiat muuttumaan. Poliitikkomme eivät voi tehdä mitään, jos kansan tuki ei ole heidän takanaan.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.