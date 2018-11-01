Pizzagate - Breitbart murhattiin - oli paljastamassa Obaman kytkökset - Myös lääkäri murhattiin

Journalisti Andrew Breitbart, joka perusti yhden maailman suosituimmista vaihtoehtoisen median sivustoista, tapettiin kuukausi sen jälkeen, kun hän oli twiitannut Hillaryn kampanjapäällikön, John Podestan pedofiilikytköksistä.Myös hänen ruumiinavauksensa tehnyt lääkäri tapettiin, vain kuukausi Breitbartin murhan jälkeen. Hän kuoli samana päivänä kun Breitbartin kuolemansyyraportti julkistettiin.